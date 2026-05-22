La Partaccia continuerà a essere senza servizio di Guardia medica turistica anche nell’estate del 2026, segnando il secondo anno consecutivo senza questa assistenza. La questione riguarda le aree considerate lontane dalle Case di comunità, che non sono state attrezzate con strutture dedicate per i servizi sanitari temporanei rivolti ai turisti. La situazione, ormai nota da tempo, coinvolge diverse zone che rimangono prive di questa tipologia di assistenza durante i mesi di maggiore afflusso di visitatori.

La Partaccia rimarrà senza Guardia medica turistica anche nell’estate 2026. Per il secondo anno consecutivo, uno dei principali poli balneari della costa apuana, quello incentrato sui campeggi, non avrà un presidio sanitario dedicato ai non residenti, con una differenza sostanziale rispetto allo scorso anno. Nel 2025 l’ Asl Toscana nord ovest aveva comunque pubblicato un bando, poi rimasto senza candidature; stavolta, invece, l’azienda sanitaria non ha neppure tentato di attivare la procedura. Una scelta che riaccende il dibattito su un servizio considerato strategico per un’area che nei mesi estivi vede raddoppiare le presenze e che negli anni post-Covid era stata coperta grazie a una convenzione tra Comune, Asl e associazioni di volontariato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guardia medica turistica. FdI: "Trattati da serie B. Le Case di comunità lontane dalla Partaccia"

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