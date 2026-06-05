Guardia medica turistica l' Asp cerca locali in affitto nei centri balneari

L'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento sta cercando immobili in affitto nei centri balneari della zona per attivare servizi di guardia medica turistica. Le sedi interessate includono San Leone, Eraclea Minoa, Bovo Marina, Mollarella e Marina di. L’obiettivo è assicurare la presenza di un servizio medico dedicato ai turisti durante i mesi estivi. La ricerca riguarda spazi disponibili per l’affitto, senza indicazioni su immobili già individuati o contratti in corso.

L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ricerca immobili da prendere in affitto per garantire la funzionalità del servizio di guardia medica turistica nei centri balneari di San Leone zona lidi, Eraclea Minoa (Cattolica Eraclea), Bovo Marina (Montallegro), Mollarella (Licata), Marina di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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