Un’azienda del settore biomedicale, attiva dal 1954, ha fornito e installato sale operatorie in diverse strutture sanitarie. La società, che lavora nel settore senza apparire sui media, si occupa di realizzare ambienti chirurgici per ospedali e cliniche.

Nel mondo della sanità ci sono aziende che lavorano lontano dai riflettori, ma sono fondamentali ogni giorno. È il caso del Gruppo Zaccanti S.p.A., realtà nata nel 1954 che oggi opera nel settore del biomedicale, fornendo e realizzando sale operatorie per ospedali e strutture sanitarie. In questo estratto del nuovo episodio di #MoneyVibezStories, l’amministratore delegato Salvatore Bocchetti, racconta l’evoluzione dell’azienda, il valore delle persone che ne hanno accompagnato la crescita e una convinzione maturata in anni di impresa: i risultati contano, ma ancora di più conta la qualità del percorso con cui vengono raggiunti. Nella puntata completa, intervistato da Simone Arminio, ripercorre la storia del Gruppo Zaccanti, le sfide dell’innovazione in ambito biomedicale e il futuro di un settore strategico per il Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Gruppo Zaccanti: Innovazione e Qualità nel Settore Biomedicale dal 1954

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