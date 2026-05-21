Biomedicale motore d’innovazione | Mirandola primo polo europeo

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell'anniversario del terremoto del 2012, si è parlato dell'evoluzione del settore biomedicale, che sta assumendo un ruolo sempre più centrale in Europa. La città di Mirandola si distingue come il primo polo del continente dedicato a questa industria, con numerosi investimenti e progetti che coinvolgono aziende e istituzioni. La crescita di questa filiera ha portato alla creazione di nuove strutture e alla diffusione di tecnologie innovative, rafforzando la posizione del territorio nel settore sanitario.

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di Alberto Greco MIRANDOLA (Modena) Nell’anniversario del terremoto del 2012 Confindustria Dispositivi Medici, con Confindustria Emilia-Romagna e Confindustria Emilia Area Centro si è ritrovata ieri a Mirandola per fare il punto sulle prospettive del comparto biomedicale, nel cuore di un distretto che negli anni ha saputo trasformare la resilienza in capacità di rilancio e sviluppo. Oggi sono 512 le imprese del settore dispositivi medici in Emilia-Romagna, con oltre 14.500 occupati e più di 131 milioni di euro investiti in ricerca e innovazione. Un "ecosistema industriale" ad alta intensità tecnologica, dove oltre la metà degli addetti possiede un titolo universitario o post-universitario e il 9% degli occupati è impiegato in attività di ricerca e innovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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