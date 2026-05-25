Comelit porta gli specialisti della distribuzione elettrica italiana nel cuore dell’innovazione del Gruppo nel settore antincendio e antintrusione

Comelit coinvolge i distributori di elettronica italiana nelle aree di innovazione del settore antincendio e antintrusione. L’azienda punta a migliorare la conoscenza delle tecnologie, rafforzare i rapporti con i distributori specializzati e condividere il valore industriale del gruppo. L’obiettivo è favorire una maggiore collaborazione tra l’impresa e i professionisti del settore. Nessuna informazione aggiuntiva su date, eventi o risultati specifici.

Investire nella conoscenza tecnologica, rafforzare il dialogo con la distribuzione elettrica specializzata e condividere da vicino il valore industriale del Gruppo. Nasce con questi obiettivi il viaggio organizzato da Comelit la scorsa settimana a Sofia, presso Teletek Electronics, centro di competenza del Gruppo dedicato alle soluzioni antintrusione e rivelazione incendi. Durante la visita, la delegazione ha avuto l’opportunità di entrare nel cuore operativo dell’azienda bulgara, entrata a far parte del Gruppo Comelit nel 2017 e oggi punto di riferimento internazionale per lo sviluppo di tecnologie avanzate nei sistemi antintrusione e antincendio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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