grosso incendio a capannone brt a milano

Cinque squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per spegnere un incendio scoppiato in un capannone di un'azienda di spedizioni in via Don Giovanni Minzoni, zona Bovisa, a Milano. Il rogo è divampato all’interno della struttura e i pompieri stanno operando per domare le fiamme. Non sono state fornite ancora informazioni su eventuali feriti o danni. La zona è stata evacuata in via precauzionale.

Cinque squadre dei Vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo a seguito di un incendio scoppiato all’interno di un capannone di Brt a Milano in via Don Giovanni Minzoni, 10, in zona Bovisa. L’alta colonna di fumo nero sprigionatasi a seguito dell’incendio si nota a chilometri di distanza. Sono state avvertite forti esplosioni. Le fiamme fuoriescono dai finestroni laterali, che corrono lungo tutta la lunghezza del deposito. «Ho visto le fiamme da lontano e ho chiamato i soccorsi. Lavoro anche io in un’azienda vicina nel settore delle consegne e temo che ci sia qualcuno dentro», dice un operaio presente davanti al rogo. Al momento non ci sono conferme sulla presenza di persone all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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