Gropello Cairoli furto nel cantiere del supermercato | rubati cavi di rame per un valore di 3mila euro

Notizia in breve

Gropello Cairoli, un furto di cavi di rame del valore di circa 3.000 euro è avvenuto in un cantiere di un supermercato. I ladri hanno penetrato il sito e portato via i materiali durante la notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Non ci sono ancora sospetti o arresti. La sicurezza del cantiere sarà rafforzata per prevenire ulteriori furti.