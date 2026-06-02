Gropello Cairoli furto nel cantiere del supermercato | rubati cavi di rame per un valore di 3mila euro
Gropello Cairoli, un furto di cavi di rame del valore di circa 3.000 euro è avvenuto in un cantiere di un supermercato. I ladri hanno penetrato il sito e portato via i materiali durante la notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Non ci sono ancora sospetti o arresti. La sicurezza del cantiere sarà rafforzata per prevenire ulteriori furti.
Gropello Cairoli, 2 giugno 2026 - Un altro cantiere perso di mira dai ladri di rame. Il furto è stato messo a segno, con tutta probabilità in orario notturno, nel corso del fine settimana, scoperto solo successivamente e poi denunciato ieri, lunedì 1 giugno, ai carabinieri della Stazione di Gropello Cairoli, della Compagnia di Vigevano. Gli ignoti predoni dell'oro rosso si sono introdotti furtivamente nel cantiere del supermercato Md, in fase di ristrutturazione, lungo la ex Statale 596 "dei Cairoli" in località Cascina San Carlo, tra Carbonara al Ticino e la frazione Santo Spirito di Gropello Cairoli. In base ai primi riscontri, dal... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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