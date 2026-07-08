grimaldi alis chiusura hormuz ha cambiato tutto

La chiusura dello stretto di Hormuz ha provocato un aumento dei costi del carburante, con il prezzo che ha quasi raddoppiato e raggiunto circa 120 dollari al barile. Oltre il 20% del petrolio mondiale passa attraverso quella rotta, e l’interruzione ha influenzato i prezzi globali.

Manduria, 8 lug. (Adnkronos) - La chiusura dello stretto di Hormuz "ha cambiato tutto perché oltre il 20% del petrolio mondiale passa attraverso quello stretto, ma soprattutto ha determinato un extra costo portando il prezzo del carburante quasi a raddoppiare: lo abbiamo visto quasi arrivare a una soglia di 120 dollari al barile". Lo ha detto Guido Grimaldi, presidente Alis, a margine di 'L'impatto degli scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali', l'appuntamento ospitato nella masseria Li Reni a Manduria, in provincia di Taranto, e organizzato da Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile. I panel,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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