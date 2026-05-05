Wcg aderisce ad Alis Grimaldi | Rafforzata la nostra presenza nel mercato immobiliare logistico

Wcg-World Capital Group, società italiana di consulenza e intermediazione immobiliare, ha annunciato la sua adesione ad Alis, l’associazione di imprese di logistica, trasporto e spedizioni. La scelta viene comunicata in un contesto in cui si sottolinea il rafforzamento della presenza nel mercato immobiliare logistico, con un’attenzione particolare al settore commerciale. La collaborazione mira a consolidare la posizione di Wcg nel settore e a favorire nuove opportunità di sviluppo.

“Alis accoglie con grandissima soddisfazione l’ingresso di Wcg-World Capital Group, società italiana di consulenza e intermediazione immobiliare specializzata esclusivamente nel Commercial Real Estate con un forte focus sul comparto logistico. Questa nuova adesione rafforza ulteriormente la presenza di Alis nel settore immobiliare logistico, contribuendo ad individuare idoneità e attrattività dei territori e a identificare opportunità di sviluppo infrastrutturale e di investimento. Siamo convinti che questa collaborazione favorirà sinergie efficaci tra operatori, istituzioni e territori, contribuendo allo sviluppo di una logistica più efficiente, competitiva e sostenibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Grimaldi (Alis), "Valorizzare posizione strategica dell'Italia nel Mediterraneo" Leggi anche: Il consigliere Pardi aderisce alla Lega: "Rafforziamo nostra presenza in città"