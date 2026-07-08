Greenwood il Fenerbahçe non molla | pronta una nuova offerta entro 48 ore

Il Fenerbahçe ha annunciato di aver presentato una nuova offerta per l’acquisizione di Mason Greenwood e ha stabilito un termine di 48 ore per ricevere una risposta. La società turca ha manifestato interesse per il giocatore e si sta impegnando per finalizzare l’operazione entro questo arco di tempo. Non sono stati forniti dettagli sull’importo dell’offerta o sulle condizioni dell’accordo.

Quarantotto ore. È questo l’orizzonte temporale che il Fenerbahçe si è dato per provare a chiudere l’operazione Mason Greenwood, secondo quanto riportato da footmercato.net e confermato non solo da fonti turche ma anche da quelle francesi vicine al Marsiglia. Un dettaglio che rafforza la credibilità della notizia, arrivando da due fronti diversi e solitamente non allineati sulle stesse indiscrezioni di mercato. La prima offerta respinta, ora l’accelerata. Il club di Istanbul aveva già presentato una proposta economica al Marsiglia, ma la richiesta è stata giudicata insufficiente dal club francese. Da qui la decisione del Fenerbahçe di preparare un rilancio, con l’obiettivo dichiarato di affondare il colpo definitivo nelle prossime ore e chiudere una trattativa che si trascina ormai da settimane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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