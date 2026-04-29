Offerta di Estrella Football da prendere o lasciare | Decisione entro 48 ore

Un'azienda olandese ha presentato un'offerta per acquistare il 51% delle quote di una squadra di calcio. La proposta deve essere accettata o rifiutata entro 48 ore, in una trattativa che si sta sviluppando rapidamente. La cessione del club è ora in fase avanzata, con le parti che stanno valutando la proposta in queste ore. La decisione finale dovrà essere presa entro il termine stabilito.

Una trattativa che corre veloce, quanto una partita decisa nei minuti finali. La possibile cessione della Pro Patria entra in una fase calda: l’olandese Estrella Football Group ha messo sul tavolo un’offerta per acquisire il 51% del club biancoblù, fissando però una scadenza strettissima. Solo 48 ore per decidere. Una mossa rapida, ma - nelle intenzioni - non ostile. Anzi, secondo quanto emerge, l’operazione sarebbe ben vista anche dall’attuale socio di minoranza, la fiduciaria Finnat, che detiene il 49% delle quote. La società con sede nei Paesi Bassi, nata appena un anno fa, ha ambizioni europee. A guidarla è Xander Czaikowski, ex ceo del Pec Zwolle, affiancato dal socio David Dwinger.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Offerta di Estrella Football da prendere o lasciare: "Decisione entro 48 ore" The Formula 1 Iceberg Explained, Vol. 4 Notizie correlate L’Ecuador ha fatto sapere all’ambasciatore cubano che dovrà lasciare il paese entro 48 oreIeri il ministero degli Esteri dell’Ecuador ha dichiarato l’ambasciatore di Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez, “persona non grata”, un’espressione... Strada chiusa per crollo calcinacci da voltino: riapertura entro 48 oreDal voltino erano caduti calcinacci, portando alla chiusura della strada: un grosso disagio per i residenti di Pegli che devono ricorrere a percorsi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Offerta di Estrella Football da prendere o lasciare: Decisione entro 48 ore; Pro Patria, arriva l’offerta olandese: Estrella Football Group punta alla maggioranza; La Pro Patria ha la sua Estrella: offerta per il 51%. Il closing non può più attendere; Pro Patria, spunta la pista olandese: Estrella pronta a rilevare il 51%. Offerta di Estrella Football da prendere o lasciare: Decisione entro 48 oreUna trattativa che corre veloce, quanto una partita decisa nei minuti finali. La possibile cessione della Pro Patria entra ... ilgiorno.it Pro Patria, arriva l’offerta olandese: Estrella Football Group punta alla maggioranzaLa società d'investimento con sede nei Paesi Bassi ha confermato l'intenzione di acquisire il 51% del club di Busto Arsizio. L'obiettivo è presentare l'offerta formale entro il prossimo mese per progr ... varesenews.it Spunta una stella in casa Aurora Pro Patria 1919 - Official: #EstrellaFootballGroup, holding con sede fiscale nei Paesi Bassi, ha presentato ufficialmente un'offerta per rilevare il pacchetto di maggioranza del club bustocco. Con la regia di #lucabassi https://ww - facebook.com facebook