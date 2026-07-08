Un cucciolo di cane randagio in Grecia è stato adottato da un branco di lupi selvatici. I ricercatori stanno monitorando la situazione, che al momento mostra il cane integrato nella vita sociale del branco. La scoperta ha attirato l’attenzione per la rarità di un simile comportamento. Non ci sono dettagli su come sia avvenuto l’incontro tra il cucciolo e i lupi. Al momento, il cane vive con il gruppo di lupi senza segni di conflitto.

Un caso estremamente raro sta attirando l’attenzione dei ricercatori in Grecia, dove un cucciolo di cane randagio è stato “accolto “adottato” da un branco di lupi selvatici che, almeno per il momento, sembra averlo integrato nella propria vita sociale. La vicenda è stata documentata dal Canis Project e dal gruppo di ricerca che monitora lupi e sciacalli nella Macedonia Centrale, dove da circa un anno viene seguita una famiglia di lupi. Le immagini diffuse dagli studiosi su Facebook mostrano il piccolo cane mentre segue il branco, gioca con i cuccioli di lupo e riceve attenzioni dalla coppia dominante, un comportamento considerato eccezionale. Il protagonista della storia è un cucciolo maschio di circa quattro mesi, dal mantello completamente bianco, che da diverse settimane vive insieme ai lupi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Grecia, cucciolo di cane adottato da un branco di lupi

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Branco di lupi adotta un cucciolo di cane, il caso (rarissimo) in Grecia

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