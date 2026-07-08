GranMotori debutta a Roma | quattro giorni tra design e cultura per raccontare l' automotive del futuro
GranMotori ha aperto i battenti a Roma, con quattro giorni dedicati a design, cultura e innovazione nel settore automobilistico. L'evento si svolge tra esposizioni, workshop e presentazioni, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori. La kermesse mostra come l’automobile possa essere al centro di un dialogo tra tecnologia e creatività, senza limitarsi alla pista. La manifestazione si conclude questa settimana, offrendo uno sguardo sul futuro del settore.
L'automobile non sarà soltanto protagonista in pista, ma diventerà il filo conduttore di un racconto che attraversa design, innovazione, cultura e intrattenimento. È questa la filosofia di GranMotori, il nuovo festival internazionale dedicato al mondo automotive che debutterà a Roma dal 15 al 18 ottobre 2026 nella storica Tenuta di Fiorano, grazie alla collaborazione con Fever, piattaforma globale specializzata nella scoperta di esperienze dal vivo. L'obiettivo è superare il tradizionale concetto di esposizione automobilistica per dare vita a un evento capace di coinvolgere appassionati, collezionisti, famiglie e curiosi attraverso un percorso esperienziale che mette al centro la cultura dei motori in tutte le sue declinazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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