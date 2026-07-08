GranMotori debutta a Roma | quattro giorni tra design e cultura per raccontare l' automotive del futuro

Notizia in breve

GranMotori ha aperto i battenti a Roma, con quattro giorni dedicati a design, cultura e innovazione nel settore automobilistico. L'evento si svolge tra esposizioni, workshop e presentazioni, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori. La kermesse mostra come l’automobile possa essere al centro di un dialogo tra tecnologia e creatività, senza limitarsi alla pista. La manifestazione si conclude questa settimana, offrendo uno sguardo sul futuro del settore.