Roma celebra la Terra | quattro giorni di eventi tra natura sport e futuro sostenibile

Dal 16 al 19 aprile 2026, la città si prepara a ospitare una serie di eventi dedicati alla tutela dell’ambiente e alla promozione di pratiche sostenibili. Durante questi quattro giorni, si terranno iniziative legate alla natura, allo sport e a progetti per un futuro più rispettoso dell’ecosistema. La manifestazione coinvolgerà vari spazi pubblici e propone un calendario ricco di attività rivolte a diverse fasce di pubblico.

Dal 16 al 19 aprile 2026 Roma si trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato alla sostenibilità. Tra la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese torna il “Villaggio per la Terra”, evento centrale delle celebrazioni italiane dell’Earth Day, capace di richiamare ogni.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Natale di Roma 2026: quattro giorni di eventi gratuiti tra musica, arte e storiaDal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giornata della Terra 2026, gli eventi da non perdere in Italia; Giornata mondiale della Terra; Giornata mondiale della terra 2026: Our Power, Our Planet; Giornata della Terra, dall’arte allo sport ecco le iniziative. Roma celebra la Terra: quattro giorni di eventi tra natura, sport e futuro sostenibileNel cuore di Villa Borghese torna la grande manifestazione del Villaggio per la terra con centinaia di iniziative gratuite e attività educative dedicate all’ambiente. romatoday.it Dal Pincio al Galoppatoio, Roma celebra il Pianeta: torna il Villaggio per la TerraDal 16 al 19 aprile Roma diventa il cuore pulsante delle celebrazioni italiane dell’Earth Day con il ritorno del Villaggio per la Terra ... meridiananotizie.it Roma Capitale celebra con gli studenti e le studentesse gli 80 anni del riconoscimento del diritto di voto alle donne. Il 12 maggio, dalle 9:30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio è in programma l'incontro dal titolo “2 giugno 1946. Le donne vota - facebook.com facebook Roma Capitale celebra con studenti e studentesse gli 80 anni del riconoscimento del diritto di voto alle donne con l'evento “2 giugno 1946. Le donne votano ed entrano nella Costituente” 12 maggio dalle 9:30Sala Protomoteca in Campidoglio Info x.com