Gp di Monza | svelato a Milano il poster per l' edizione 2026

A Milano è stato svelato il poster del Gran Premio d’Italia 2026, che si terrà all’Autodromo di Monza. La presentazione si è svolta nella Scala di Milano, coinvolgendo anche iniziative culturali legate alla gara. Si tratta del 97esimo evento ospitato a Monza, noto come il “Tempio della Velocità”. La manifestazione richiama appassionati e ricordi storici legati alle corse e ai motori.

La Scala di Milano è stata scelta come cornice per inaugurare il poster e le iniziative culturali legate al Gran Premio d'Italia 2026. Il 97esimo, da sempre ospitato all'Autodromo di Monza: "Tempio della Velocità" e custode di ricordi indelebili nella memoria collettiva di un popolo appassionato di corse e motori. La cerimonia è stata presieduta e organizzata da Geronimo La Russa: Presidente ACI.Manifesto di velocitàIl poster di quest'anno è un inno alla velocità e un tributo al passato, al presente e all'auspicabile futuro del Gran Premio di Formula 1 in terra lombarda. "Guardando questa immagine, il pensiero va certamente ai massimi rappresentanti del futurismo e all'esaltazione dell'auto, dei motori e dell'ebbrezza e dell'energia che riescono a sprigionare e trasmettere", ha dichiarato La Russa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Milano, il Teatro alla Scala entra nel GP di Monza nella 97ma edizione

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