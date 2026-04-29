24 Ore di Le Mans 2026 | svelato il programma ufficiale della 94ª edizione gli orari

L’Automobile Club de l’Ouest ha annunciato gli orari ufficiali della 94ª edizione delle 24 Ore di Le Mans, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno sul Circuit de la Sarthe. Questa gara rappresenta il terzo appuntamento del campionato mondiale WEC e coinvolge diverse squadre e piloti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione prevede diverse sessioni di prove libere, qualifiche e la lunga corsa di 24 ore.

L’Automobile Club de l’Ouest ha ufficializzato gli orari della 24 Ore di Le Mans 2026, terzo appuntamento del mondiale WEC che si tiene sul Circuit de la Sarthe dal 10 al 14 giugno. L’evento più atteso della stagione comincerà già venerdì 5 e sabato 6 giugno con le verifiche tecniche effettuate nella piazza centrale della città, seguite dai test collettivi di domenica 7 giugno. Dopo due giorni di sosta dedicati all’analisi dei dati e alle categorie di supporto, i motori si riaccendono mercoledì 10 giugno con le prime prove libere del pomeriggio. La serata di mercoledì 10 giugno vede le tre classi impegnate nelle qualifiche ufficiali per stabilire l’accesso alla Hyperpole.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate 24 Ore Le Mans: Sarah Bovy ‘Grand Marshal’ dell’edizione 2026Sarah Bovy è stata nominata come ‘Grand Marshal’ per la prossima edizione della 24h Le Mans, in programma sabato 10 giugno a partire dalle 16. 24 Ore Le Mans, entry list 2026: Genesis al debutto, 18 Hypercar presentiACO ha presentato al pubblico l’entry list in vista dell’edizione 2026 della 24 Ore Le Mans, tradizionale round del FIA World Endurance Championship... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: YART Yamaha trionfa alla 24 ore di Le Mans 2026; Il Team Yart onora il numero 1: vince a Le Mans, riguarda l'ultimo giro; 24 ore di Le Mans | Gara, 2ª parte in Diretta Streaming | DAZN IT; 24 Ore di Le Mans - H+22: Yamaha vicina alla sesta vittoria a Le Mans. 24 Ore di Le Mans 2026: svelato il programma ufficiale della 94ª edizione, gli orariL'Automobile Club de l’Ouest ha ufficializzato gli orari della 24 Ore di Le Mans 2026 , terzo appuntamento del mondiale WEC che si tiene sul Circuit de la Sarth ... sportface.it 24 ORE DI LE MANSTutte le notizie su 24 ore di le mans aggiornate dal Corriere dello Sport. Segui 24 ore di le mans in tempo reale ... corrieredellosport.it Ciao! Il 4 maggio rientrerò a scuola con orario ridotto per allattamento. Dovrò fare anche la 13esima ora a disposizione Da noi le ore di cattedra sono 19 per i recuperi orari. Grazie mille! - facebook.com facebook #Berrettini va avanti al Sardegna Open: battutto Kypson dopo tre ore di battaglia x.com