Google Pixel 11 | data di uscita prezzi e tutte le specifiche trapelate finora

Il lancio del Google Pixel 11 è previsto tra poche settimane, con molte indiscrezioni già circolanti. Sono trapelate informazioni su data di presentazione, prezzi e specifiche tecniche. La serie dovrebbe includere due modelli, con dettagli sui processori, fotocamere e display ancora non ufficiali. Le anticipazioni indicano un incremento delle prestazioni e nuove funzionalità rispetto ai modelli precedenti. La presentazione ufficiale è attesa durante l’evento Made by Google, che si terrà a breve.

Mancano poche settimane al prossimo evento Made by Google, e la quantità di indiscrezioni accumulate sulla serie Pixel 11 è già considerevole. Due filoni di leak, in parte in contraddizione tra loro, disegnano il quadro di una generazione che promette il salto più netto mai visto da quando Google ha abbandonato la produzione Samsung a favore di TSMC: un chip a 2 nanometri, un nuovo modem, una fotocamera frontale rivista e persino una funzione hardware che richiama da vicino il linguaggio di design di Nothing. Non è tutto oro, però. Secondo le fonti più recenti, l’aggiornamento della memoria interna, finalmente portata a 256 GB su tutta la... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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Google Pixel 11 Pro XL: Release Date, Price, Specs & Official Trailer EXCLUSIVE First Look!

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