Google Pixel 11 | data uscita specifiche e prezzo

Il Google Pixel 11 sarà disponibile ad agosto 2026. Il nuovo modello utilizzerà il processore Tensor G6 a 2 nanometri, integrerà il sistema Pixel Glow, supporterà il modem MediaTek M90 e sarà dotato di Android 17. Le specifiche e il prezzo non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Google Pixel 11 in arrivo ad agosto 2026: Tensor G6 a 2nm, Pixel Glow, modem MediaTek M90 e Android 17. Tutto quello che sappiamo su data, prezzo e novità. Google non ha ancora annunciato ufficialmente il Pixel 11, ma il quadro delle anticipazioni è già tra i più completi mai visti prima di un lancio Pixel. Grazie a un maxi leak del canale Telegram Mystic Leaks, confermato da Android Authority, Android Central, TuttoAndroid e SmartWorld, conosciamo già chip, design, nuove funzioni AI e possibili prezzi. In questa guida raccogliamo tutto ciò che è trapelato finora, distinguendo i dati corroborati da più fonti dalle semplici speculazioni. Se vuoi un termine di paragone, dai un'occhiata alla nostra recensione del Google Pixel 10a, il mid-range di Google disponibile oggi in Italia. 🔗 Leggi su Defanet.it

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Google Pixel 11 FIRST LOOK – Leaks, Specs & Release Date Revealed!

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Temi più discussi: Google Pixel 11 Pro XL design e specifiche trapelate; Nessuna sorpresa: anche Google Pixel Watch 5 arriverà in due dimensioni con e senza LTE; Android 17 QPR1 raggiunge la Stabilità della piattaforma: sui Pixel arriva la Beta 6; I nuovi sfondi di Pixel 11 Pro Fold suggeriscono colori Pine e Midnight.

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