Golfo di nuovo in fiamme | attacchi alle petroliere bombe Usa sull’Iran e droni dei pasdaran sulle basi americane

Nel Golfo si sono verificati nuovi attacchi alle petroliere, con l’uso di bombe statunitensi sull’Iran e lanci di droni da parte dei pasdaran contro basi americane. Nonostante un Memorandum d’intesa, le tensioni continuano a salire, portando a scambi di accuse tra le parti e a un costante rimpallo di responsabilità. Gli episodi si susseguono senza segnali di de-escalation.

Le tensioni nel Golfo non si placano, nonostante il Memorandum d’intesa in vigore. L’ultimo episodio si traduce in un estenuante scambio di accuse e in un continuo rimpallo di responsabilità tra le parti. Gli Stati Uniti hanno effettuato martedì una nuova ondata di attacchi aerei contro obiettivi in Iran, in risposta, secondo Washington, ai recenti attacchi contro il traffico mercantile nello Stretto di Hormuz. L’operazione, annunciata dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), rappresenta un passo significativo nelle tensioni tra Washington e Teheran e rischia di far collassare definitivamente il Memorandum che prevede lo stop agli attacchi diretti, la riapertura (condizionata) dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale e l’avvio di veri negoziati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Stretto di hormuz in fiamme: Trump minaccia lIran e il petrolio crolla del 10%

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