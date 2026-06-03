Notte di attacchi nel Golfo raid Usa sull’isola di Qeshm dall’Iran droni sulle basi in Kuwait e Barhein | Se toccate un nostro centimetro vi ridurremo in cenere – La diretta

Nella notte si sono verificati diversi attacchi nel Golfo, con un raid statunitense sull’isola di Qeshm e droni iraniani che hanno colpito basi in Kuwait e Bahrain. Le forze iraniane hanno minacciato di rispondere con violenza a eventuali azioni offensive. Il dialogo diplomatico tra gli Stati Uniti e l’Iran rimane difficile, con tensioni crescenti nel tratto di mare tra i due paesi. Gli scontri sono stati definiti come attacchi “difensivi” da entrambe le parti.

Resta sempre più faticosamente aperto il tavolo diplomatico tra Usa e Iran, nonostante gli attacchi incrociati «difensivi» tra Usa e Iran nel Golfo fino a quest’ultima notte. Secondo l’ Abc, Donald Trump pretende che Teheran fissi nero su bianco precise concessioni sul nucleare all’interno dell’intesa ancora in fase di trattativa. Intanto le forze americane hanno lanciato un missile contro una nave battente bandiera del Botswana che cercava di raggiungere un porto iraniano violando il blocco imposto da Washington. A renderlo noto è lo stesso Us Central Command. Nelle ultime ore un’ondata improvvisa di raid iraniani ha colpito in Baherein e Kuwait. 🔗 Leggi su Open.online

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URGENTE: ATTACCO DI ISRAELE ALLIRAN | USA IN GUERRA

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