La Goblintimacy è una tendenza che invita a mostrarsi autentici fin dal primo appuntamento, preferendo la trasparenza e l'imperfezione. La pratica si basa sull’idea di evitare maschere e di favorire relazioni più genuine, senza cercare di apparire in modo diverso da come si è realmente. Questa modalità si sta diffondendo tra chi desidera instaurare legami più sinceri e meno artificiosi fin dall'inizio.

Se c’è una cosa certa, è che a noi piace dare un nome a tutto. Soprattutto in ambito amoroso, dove tutto è spesso confuso. La Goblintimacy è la nuova tendenza a mostrarsi fin dai primi appuntamenti nella propria versione più naturale e “scomposta”, per instaurare da subito legami autentici. Come mai, nell’era dei social e della perfezione, stiamo promuovendo sempre di più l’autenticità? Goblintimacy: che cos’è il nuovo trend. Niente paura, non è il nome di una nuova creatura spaventosa. Però è l’insieme delle parole “Goblin” e “intimacy”, ossia intimità. La Goblintimacy è una nuova tendenza del dating che sta spopolando sempre di più: si tratta di mostrarsi al naturale, nelle proprie imperfezioni sin dal primo incontro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Goblintimacy, al primo appuntamento preferiamo l’autenticità

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