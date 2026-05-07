La Domenica Vintage primo appuntamento al Monk Roma

Domenica 17 maggio 2026, il locale Monk Roma ospiterà La Domenica Vintage, un evento che si svolgerà dalle 11:00 alle 20:00. Il market si concentrerà sulla promozione di prodotti creativi e di seconda mano, con particolare attenzione al riuso e alla ricerca di articoli unici. L’iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire pezzi originali e sostenibili in un’atmosfera informale.

Domenica 17 maggio 2026, dalle ore 11:00 alle 20:00, Monk Roma apre le sue porte a La Domenica Vintage, un market dedicato alla creatività indipendente, al riuso e alla scoperta di pezzi unici.Immerso negli spazi del Monk, l’evento invita il pubblico a vivere una giornata lenta e conviviale, tra.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Vintage e artigianato al MAXXI: la nuova Domenica Vintage? Cosa scoprirai Cosa troverai tra i due piani espositivi del MAXXI? Come cambierà l'acquisto di un oggetto grazie al contatto con l'artigiano? Quali... La campagna solidale di Aslti, domenica il primo appuntamento in piazza CastelnuovoTorna per le festività pasquali l’appuntamento con la solidarietà di Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove nel mese di maggio; Ficus al Massimo | 1-3 maggio 2026; Cosa fare il weekend dell’1 maggio: viaggio tra i mercatini di antiquariato e vintage in Emilia-Romagna; Il primo e due maggio, Terminillo è Vintage. La Domenica Vintage al Mediterraneo MaxxiLa Domenica Vintage torna con un’edizione speciale in una location unica: il Mediterraneo al MAXXI, ristorante e giardino nel cuore del quartiere Flaminio a Roma. L’appuntamento è per sabato 9 maggio ... romatoday.it La Domenica Vintage al Mediterraneo MaxxiLa Domenica Vintage inaugura il 19 aprile al Mediterraneo MAXXI: vintage, handmade, designer, vinili, piante. La Domenica Vintage inaugura la sua prima edizione con un appuntamento in una location ... romatoday.it IL FASCINO DEL VINTAGE ARRIVA A CAPACCIO PAESTUM! Sabato 9 e domenica 10 maggio torna la Fiera del Baratto e dell'Usato in Tour nella splendida cornice del NEXT - Ex Tabacchificio! Oltre 130 espositori Vinili, libri antichi, modernariato e - facebook.com facebook