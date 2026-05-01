Primo Maggio Reggae 2026 | appuntamento al Parco Bellini di Ponte San Giovanni

Da perugiatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 1 maggio si svolgerà al Parco Bellini di Ponte San Giovanni l’edizione 2026 del Primo Maggio Reggae. La manifestazione prevede dodici ore di musica, festa e socialità per celebrare il lavoro e la pace. L’evento si svolge in un’area all’aperto e coinvolge vari artisti e gruppi musicali dedicati al genere reggae. La giornata è dedicata a coinvolgere il pubblico in un momento di aggregazione e divertimento.

Dodici ore di musica, festa e socialità per celebrare il lavoro e la pace. Appuntamento venerdì 1 maggio al Parco Bellini di Ponte San Giovanni per l’edizione 2026 del Primo Maggio Reggae di Perugia. L’ingresso al festival è gratuito.In programma le esibizioni di I-Shence Sound, Dj Afghan, Ras.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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