Primo Maggio Reggae 2026 | appuntamento al Parco Bellini di Ponte San Giovanni

Venerdì 1 maggio si svolgerà al Parco Bellini di Ponte San Giovanni l’edizione 2026 del Primo Maggio Reggae. La manifestazione prevede dodici ore di musica, festa e socialità per celebrare il lavoro e la pace. L’evento si svolge in un’area all’aperto e coinvolge vari artisti e gruppi musicali dedicati al genere reggae. La giornata è dedicata a coinvolgere il pubblico in un momento di aggregazione e divertimento.

Dodici ore di musica, festa e socialità per celebrare il lavoro e la pace. Appuntamento venerdì 1 maggio al Parco Bellini di Ponte San Giovanni per l’edizione 2026 del Primo Maggio Reggae di Perugia. L’ingresso al festival è gratuito.In programma le esibizioni di I-Shence Sound, Dj Afghan, Ras.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Ponte del Primo Maggio al Parco Zoo Falconara: tre giorni di eventi e showFALCONARA (AN)- Sarà un ponte del Primo Maggio all’insegna della meraviglia, tra natura, spettacolo e scoperta. Leggi anche: Perugia, Primo Maggio Reggae 2026: festival a ingresso gratuito, tutti gli ospiti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Perugia, Primo Maggio Reggae 2026: festival a ingresso gratuito, tutti gli ospiti; Perugia, Primo maggio Reggae 2026: Jungle Army tra gli ospiti principali -; Marecchia Dream Fest; Ecco la line – up del concertone trentino del Primo Maggio: vibes vintage con cover dei Ramones e dei Massive Attack. Perugia, Primo maggio Reggae 2026: Jungle Army tra gli ospiti principaliTorna a Perugia il Primo Maggio Reggae, il festival a ingresso gratuito che unisce musica, diritti e socialità. L’appuntamento è per venerdì 1 maggio 2026 al Parco Bellini di Ponte San Giovanni, con d ... umbria24.it Perugia, Primo Maggio Reggae 2026: festival a ingresso gratuito, tutti gli ospitiDodici ore di musica, festa e socialità per celebrare il lavoro e la pace. Appuntamento venerdì 1 maggio al Parco Bellini di Ponte San Giovanni per l’edizione 2026 del Primo Maggio Reggae di Perugia. perugiatoday.it Fuori ora “Non può finire così”, il nuovo singolo dei Krikka reggae Un brano potente che accende i riflettori sulle morti sul lavoro e richiama tutti a una maggiore consapevolezza. Musica, denuncia e impegno in vista del Primo Maggio. #KrikkaReggae #NonP - facebook.com facebook