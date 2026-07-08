A Raggiolo, il borgo di origine corsa nella provincia di Arezzo, un uomo sta lavorando il legno. Giuseppe Giovannuzzi, residente nel paesino, scolpisce con abilità pezzi artigianali. La sua attività si svolge in un ambiente ancora immerso nella tradizione. Nessuna altra persona è coinvolta in questa scena, né si segnalano eventi o interventi pubblici riguardanti questa attività. La presenza di Giovannuzzi e le sue opere rappresentano un esempio di artigianato locale ancora vivo nel borgo.

Arezzo, 8 luglio 2026 – A Raggiolo, borgo di origine corsa nella Provincia di Arezzo in cui si respira ancora l'atmosfera magica di un tempo lontano, esiste un uomo, di nome Giuseppe Giovannuzzi, che scolpisce il legno. Le sue sculture, tuttavia, non sono comuni ornamenti ma esseri che prendono vita, popolando i boschi di castagno di quelle antiche montagne come guardiani. A questo personaggio unico, il regista italo-croato Josip Miskovic ha dedicato il suo recente docufilm, "GNOMAIO", una pellicola nata da un'idea di Enrico Campana -tra i più noti giornalisti e scrittori italiani di pallacanestro e fine intellettuale- e che racconta il paese di Raggiolo e le sue antiche tradizioni, tra storie, leggende e arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Gnomaio", un film che unisce leggenda e tradizione

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