Jeep trionfa a Milano | il design che unisce tradizione e futuro

A Milano si è svolta la cerimonia dei Car Design Award 2026, durante la quale il marchio Jeep ha ricevuto il premio Brand Design Language. Il riconoscimento è stato assegnato per la coerenza stilistica dimostrata dal marchio nel corso della transizione verso la mobilità elettrica. La premiazione ha evidenziato l’attenzione del marchio nel mantenere un design che unisce elementi di tradizione e innovazione.

? Cosa sapere Jeep vince il premio Brand Design Language ai Car Design Award 2026 a Milano.. Il riconoscimento premia la coerenza stilistica del marchio durante la transizione verso l'elettrico.. Il team di design di Jeep ha ottenuto il premio per il Brand Design Language durante i Car Design Award 2026, presentati ieri sera presso l’ADI Museum di Milano nell’ambito della Milano Design Week. La giuria internazionale, composta da esperti giornalisti del settore automobilistico, ha deciso di premiare la coerenza stilistica del marchio, capace di mantenere un linguaggio formale omogeneo su tutta la gamma di prodotti. Il riconoscimento, che fa parte di una premiazione con radici storiche nel 1984, sottolinea come il gruppo sia riuscito a declinare i propri tratti distintivi in modo armonico attraverso ogni modello proposto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jeep trionfa a Milano: il design che unisce tradizione e futuro Notizie correlate Leggi anche: Dr. Martens: il nuovo Lowell unisce tradizione e design Giornata del Made in Italy: dalle terme il modello che unisce tradizione, giovani e futuroMettere insieme una sorgente termale che scorre da millenni e una nuova generazione chiamata a riscriverne il futuro potrebbe sembrare un esercizio...