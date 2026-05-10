L’Inter e il mito Pink Floyd | l’accordo con Sony Music che unisce calcio e leggenda

L’Inter ha annunciato una collaborazione con Sony Music dedicata ai 50 anni di “Wish You Were Here” dei Pink Floyd. L’accordo prevede una serie di iniziative che coinvolgono maglie retro, vinili e prodotti dedicati alla celebrazione dell’album. La partnership è stata comunicata attraverso canali ufficiali e ha già riscosso un forte interesse tra i tifosi e gli appassionati di musica. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli finanziari dell’accordo.

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di Lorenzo Vezzaro Una collaborazione esclusiva per i 50 anni di “Wish You Were Here”: tra maglie retro, vinili e un successo commerciale immediato. L’Inter continua a ridefinire il concetto di club di calcio, trasformandosi in un vero e proprio brand culturale capace di dialogare con mondi apparentemente distanti. L’ultimo progetto, nato dalla storica collaborazione con Sony Music Italy e raccontato dalla rivista Fortune, celebra una delle band più iconiche di sempre: i Pink Floyd. L’iniziativa rende omaggio al 50° anniversario dell’album “Wish You Were Here”, unendo l’immaginario psichedelico della band inglese ai colori nerazzurri. Dal campo ai palchi: l’eredità del Pink Floyd Football Club.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - L’Inter e il mito Pink Floyd: l’accordo con Sony Music che unisce calcio e leggenda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Majano si accende: i Pink Sonic portano il mito dei Pink Floyd I Pink Floyd avevano una squadra di calcio: la storia incredibile che ora celebra l’InterNelle strade di Milano e Londra sono apparsi nei giorni scorsi poster enigmatici che hanno catturato l’attenzione di passanti e appassionati. Argomenti più discussi: L’Inter vince anche lo scudetto della musica: accordo con Sony per i Pink Floyd; L’astronave dei Pink Floyd sbarca sul pianeta Inter: la legacy musicale diventa esperienza culturale e prodotto globale; Inter X Pink Floyd: una collaborazione speciale per i 50 anni di Wish You Were Here; Inter, la notte del 21° scudetto: la festa di un gruppo che un anno fa perse tutto sul traguardo.