Un punto vendita Globo a Lido di Camaiore cerca uno scaffalista o addetto alle operazioni di vendita. La selezione riguarda personale da inserire nel reparto scaffali e nelle attività di supporto alla vendita. Non sono stati specificati requisiti o modalità di candidatura. La ricerca è rivolta a candidati interessati a lavorare nel settore della distribuzione commerciale. La posizione è aperta presso il punto vendita locale.

SCAFFALISTA DA GLOBO A LIDO DI CAMAIORE Cercasi personale per punto vendita Globo, da inserire come scaffalista eo addettoa alle operazioni ausiliarie alla vendita. Le persone assunte dovranno occuparsi di posizionare la merce, prezzarla e sistemarla all’interno degli appositi scaffali garantendone l’ordine continuo. L’azienda offre sia contratti part-time da stabilire con il candidato sia contratti full-time. Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle 9 alle ore 20:30, gli orari di lavoro pertanto saranno formulati entro questa fascia di orario. www.indeed.com OPERATORETRICE UFFICIO VENDITE Agenzia “Css Italia srl” a Pietrasanta cerca per contattare telefonicamente ex e potenziali clienti al fine di elaborare la miglior offerta e concludere la trattativa di vendita dei contratti di luce e gas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Globo seleziona uno scaffalista

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