Cefalù l' opera pia Genchi Collotti seleziona un infermiere professionale
L'opera pia “Genchi Collotti” di Cefalù ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di un infermiere professionale. La figura sarà impiegata con un contratto a tempo determinato parziale o in convenzione. La selezione riguarda l’assunzione di un professionista da destinare alle attività di assistenza agli anziani. La procedura di scelta si rivolge a candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
L'opera pia “Genchi Collotti” di Cefalù rafforza il proprio impegno verso la cura e il benessere degli anziani con la pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione di un infermiere professionale da impiegare con contratto a tempo determinato parziale o in convenzione da destinare ai.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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