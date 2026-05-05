La Fondazione Padre Alberto Mileno Ets seleziona infermieri
La Fondazione Padre Alberto Mileno Ets ha avviato una selezione per infermieri da assumere presso la sede centrale di Vasto Marina, nota anche come Istituto San Francesco d’Assisi, e nelle sedi di Gissi e Lanciano. La ricerca riguarda professionisti disponibili a lavorare in diverse strutture della fondazione, senza ulteriori dettagli sui requisiti o le modalità di candidatura. La comunicazione è rivolta a coloro interessati a inserirsi nelle strutture assistenziali della fondazione.
La Fondazione Padre Alberto Mileno Ets è alla ricerca di infermieri da inserire nella sede centrale di Vasto Marina (conosciuta anche come Istituto San Francesco d’Assisi) e nelle sedi staccate di Gissi e Lanciano.“Cerchiamo professionisti motivati, responsabili e desiderosi di contribuire ogni.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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