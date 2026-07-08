Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro l'Iran, annunciati dal Comando centrale. Le forze armate americane, su ordine del presidente, hanno lanciato operazioni mirate a ridurre le capacità militari iraniane di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. L'annuncio è stato dato oggi, 8 luglio. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sugli obiettivi specifici degli attacchi.

Nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran. Il Comando centrale (Centcom) annuncia che le forze armate americane, "su ordine del Comandante in Capo", il presidente Donald Trump, oggi 8 luglio "hanno avviato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire ulteriormente la sua capacità di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz". "Gli Stati Uniti ritengono l'Iran responsabile della recente aggressione ingiustificata contro navi mercantili ed equipaggi civili che attraversano liberamente una vitale via navigabile internazionale", rende noto il Centcom.L'agenzia iraniana Fars riferisce di esplosioni nell'area delle città costiere di Bandar Abbas e Sirik. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Liberoquotidiano.it - Gli Usa lanciano nuovi attacchi contro l'Iran: "Chiuderemo Hormuz"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

USA e Israele lanciano un attacco congiunto contro lIran

Notizie e thread social correlati

Missili di Teheran su Hormuz, gli Usa lanciano “potenti attacchi contro l’Iran”. La tregua è rottaGli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro l’Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di...

Iran avverte gli Stati Uniti: chiuderemo lo Stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchiL'Iran ha annunciato che chiuderà lo Stretto di Hormuz in risposta a eventuali nuovi attacchi dagli Stati Uniti.

Temi più discussi: Trump: 'Non sono sicuro di voler chiudere un accordo con l'Iran'; Nuovi attacchi Usa contro l’Iran: Raid vicino allo Stretto di Hormuz - L'Unione Sarda.it; Gli Usa lanciano nuovi raid aerei in Iran, Teheran risponde e colpisce basi militari in Bahrain e Kuwait; Usa lanciano nuovi attacchi contro Iran: Teheran non deve minacciare navi.

Gli Usa lanciano una nuova ondata di attacchi contro l’Iran, Teheran: Violano l’intesa, ci saranno ritorsioni x.com

Gli Usa hanno lanciato nuovi attacchi all'Iran(ANSA) - NEW YORK, 08 LUG - Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il Central Command. Nel frattempo, media iraniani hanno riferito di rumori di esplosioni segnalati i ... corrieredellosport.it

Gli Stati Uniti lanciano raid sull’Iran. Teheran reagisce contro le basi Usa in Kuwait e Bahrein: Violati gli accordiGli Stati Uniti hanno lanciato nella notte una nuova ondata di raid contro l’Iran, revocando la licenza che permetteva a Teheran di vendere petrolio sui mercati internazionali, una rappresaglia per gl ... tpi.it

La lista degli incantesimi del giocatore, è spacciato? reddit