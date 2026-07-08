L'Iran ha annunciato che chiuderà lo Stretto di Hormuz in risposta a eventuali nuovi attacchi dagli Stati Uniti. La minaccia è stata rilanciata dai media ufficiali iraniani, che hanno sottolineato come questa misura possa essere adottata in caso di azioni militari contro il paese. L’area rappresenta un passaggio strategico per il petrolio mondiale e la tensione tra le due nazioni resta alta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La minaccia rilanciata dai media iraniani. L’Iran torna ad alzare i toni nei confronti degli Stati Uniti. Secondo quanto riferito da una fonte della sicurezza iraniana all’emittente Press TV, e riportato anche da Sky News, Teheran sarebbe pronta a chiudere completamente lo Stretto di Hormuz qualora Washington dovesse lanciare nuovi attacchi militari. La stessa fonte ha spiegato che questa rappresenterebbe la nuova strategia adottata dall’Iran, sottolineando che ogni futura offensiva statunitense riceverebbe una risposta immediata e di ampia portata. La nuova strategia annunciata da Teheran. In base alle dichiarazioni diffuse dai media iraniani, la chiusura dello Stretto di Hormuz scatterebbe dopo ogni eventuale attacco degli Stati Uniti, con l’obiettivo di aumentare la pressione sul piano geopolitico ed economico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Iran avverte gli Stati Uniti: chiuderemo lo Stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi

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Iran e Stati Uniti trattano sul nucleare, ma intanto tengono gli eserciti in allerta

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