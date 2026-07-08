gli under 30 in pa salgono a 210mila

Gli under 30 in Italia sono aumentati a 210.000. Secondo i dati pubblicati, si tratta di una crescita rispetto al passato. La pubblica amministrazione sta cercando di rinnovarsi, ma non solo attraverso l’uso di intelligenza artificiale. Le politiche di modernizzazione mirano anche a coinvolgere le giovani generazioni, riconoscendo il ruolo che possono avere nel cambiamento del settore pubblico.

Modernizzare la pubblica amministrazione non significa solo includere l'intelligenza artificiale nei processi, ma anche e soprattutto puntare sulle nuove generazioni. Il Pnrr ha sicuramente aiutato in questo senso e oggi la Pa gode di un organico di più di 3 milioni di dipendenti, con la concreta prospettiva di superare la soglia dei 3,4 milioni entro la fine dell'anno, il tutto trainato da un flusso di ben 214mila nuovi ingressi che portano il tasso di ricambio a un solido 1,25. A cambiare radicalmente, specchiandosi negli obiettivi di efficienza prefissati, è l'identikit del personale: gli addetti under 30 sono letteralmente balzati in avanti del 33% in un solo anno, passando da 157,9 mila a quasi 210mila, mentre i laureati rappresentano ormai la maggioranza assoluta toccando il 59% del totale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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