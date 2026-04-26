Formazione nella PA monitoraggio del Dipartimento | dati entro il 30 aprile

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato una rilevazione per verificare lo stato di attuazione delle politiche formative nelle amministrazioni pubbliche, coinvolgendo sia le strutture centrali che quelle territoriali. La raccolta dei dati si concentrerà su tutte le organizzazioni pubbliche e dovrà essere completata entro il 30 aprile. Questa operazione mira a ottenere informazioni aggiornate sullo stato della formazione nella pubblica amministrazione.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato una rilevazione sullo stato di attuazione delle politiche formative nelle amministrazioni pubbliche, coinvolgendo sia le strutture centrali sia quelle territoriali. La rilevazione prende in esame le attività realizzate nel 2025 e quelle pianificate per il 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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