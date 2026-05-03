Stati Uniti e Iran Trump non esclude nuovi attacchi La risposta di Teheran

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che c’è una “possibilità concreta” di riprendere attacchi militari contro l’Iran, mentre Teheran ha risposto alla situazione. Le dichiarazioni di Trump hanno alimentato le tensioni nella regione mediorientale, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali mosse specifiche. La situazione resta incandescente, con i rapporti tra i due paesi caratterizzati da un clima di incertezza e rischi crescenti.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che esiste la “possibilità concreta” di una ripresa degli attacchi militari contro l’Iran, alimentando ulteriormente le tensioni nella regione mediorientale. Attraverso un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth, Trump ha anche annunciato che la riduzione delle truppe americane stanziate in Germania supererà le 5.000 unità, segnando un cambiamento significativo nella strategia militare statunitense in Europa. Dal canto suo, l’Iran mantiene una posizione ferma. Le autorità hanno dichiarato che non temono un eventuale conflitto, ribadendo la volontà di reagire in caso di minacce.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Stati Uniti e Iran, Trump non esclude nuovi attacchi. La risposta di Teheran Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante Notizie correlate Leggi anche: Iran sfida gli Stati Uniti: Trump minaccia la distruzione totale, Teheran non arretra L’Iran ha promesso attacchi “devastanti” contro Stati Uniti e Israele dopo il discorso di TrumpL’Iran ha promesso attacchi “devastanti” contro Stati Uniti e Israele dopo le minacce di Trump. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il regime iraniano ha detto che manterrà il controllo sullo stretto di Hormuz; Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio; Iran, riapertura di Hormuz e stop guerra: cosa prevede la proposta che non soddisfa Trump; Lo stallo continua tra Stati Uniti e Iran. Cosa si sa della nuova proposta di accordo dell’Iran agli Stati UnitiSabato sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di star ancora valutando l’ultima proposta di accordo inviatagli dall’Iran, di cui si era detto «non soddisfatto» solo ventiquattro or ... ilpost.it Guerra in Iran, Teheran propone un piano di pace di 14 punti. Trump: Difficilmente accetteròL'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 14 punti non solo per prolungare il cessate il fuoco, ma per porre definitivamente fine alla guerra ... fanpage.it Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha assicurato che «prenderà il controllo» di Cuba «quasi immediatamente», aggiungendo che prima porterà a termine l'operazione in Iran - facebook.com facebook Una speranza per la Pace Gli Stati Uniti confermano il ritiro di 5.000 soldati Usa dalla Germania Speriamo che non sia solo un annuncio e che presto anche l’Italia sia liberata dalla scomoda presenza USA che fa del nostro Paese un bersaglio L’Osservatore R x.com