Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran di nuovo

Gli Stati Uniti hanno condotto un secondo attacco sulla città portuale di Bandar Abbas, definito come operazione «limitata e difensiva». Le azioni sono state eseguite in risposta a presunte minacce o attività considerate ostili. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’intervento né sui danni causati. La città, strategicamente importante, si trova sulla costa meridionale dell’Iran. La notizia arriva dopo un precedente attacco simile, senza ulteriori comunicazioni ufficiali sulle ragioni specifiche di queste operazioni.

Gli Stati Uniti hanno attaccato una base militare in Iran, nella città portuale di Bandar Abbas, che si affaccia sullo stretto di Hormuz. Il comando delle Forze Armate statunitensi nella regione ha detto di aver abbattuto quattro droni iraniani che «minacciavano l’area» e poi di aver colpito la base da dove stava partendo un quinto drone. Gli Stati Uniti hanno definito gli attacchi «limitati e difensivi» e sostenuto che non dovrebbero mettere in discussione la tenuta del cessate il fuoco. È il secondo attacco statunitense in tre giorni dopo quello della notte tra lunedì e martedì. I Guardiani della rivoluzione iraniani, il corpo militare più potente dell’Iran, hanno detto di aver risposto al secondo bombardamento attaccando una base militare statunitense intorno alle 5 del mattino (ora locale), senza specificare quale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Gli Stati Uniti stanno per attaccare lIran

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