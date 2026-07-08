Il Siena Fc ha ottenuto la gestione dello stadio Artemio Franchi, del campo Bertoni all’Acquacalda e dei locali dell’ex ufficio turistico di piazza Madre Teresa di Calcutta, con un accordo valido fino al 1 agosto 2027. La concessione è stata annunciata come un passo per garantire la continuità delle attività sportive e delle strutture. Il club continuerà a gestire gli impianti secondo le modalità stabilite nell’accordo.

Il Siena Fc avrà in gestione lo stadio Artemio Franchi, il campo Bertoni all’Acquacalda e i locali dell’ex ufficio turistico di piazza Madre Teresa di Calcutta fino al 1 agosto 2027. L’amministrazione comunale ha concesso le strutture al gruppo svedese presieduto da Jonas Bodin, affiancato da Patrick Englund e Fredrik Dahlin, per un altro anno. "È necessario – ha spiegato l’assessore allo Sport Lorenzo Loré – garantire la continuità nell’utilizzo degli impianti, evitando soluzioni di discontinuità amministrativa e operativa e dunque anche garantire la piena funzionalità dello stadio, in relazione allo svolgimento dell’attività sportiva ufficiale della prima squadra cittadina". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Gli impianti ancora al Siena Fc. Concessione di stadio e ’Bertoni’. Lorè: "Garantire continuità"

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