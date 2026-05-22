La preparazione estiva della squadra si svolgerà nuovamente al centro sportivo Bertoni, confermando la scelta fatta anche lo scorso anno. Il direttore sportivo ha confermato che questa sarà la sede del ritiro, mantenendo così la continuità rispetto alla stagione precedente. La decisione di tornare al Bertoni è stata comunicata ufficialmente, senza modifiche rispetto all’edizione precedente. La squadra si prepara quindi per le prossime partite con una sede già stabilita e confermata.

Il ritiro di preparazione estiva della Robur si svolgerà al Bertoni anche stavolta. "Sì, la direzione è quella – afferma il direttore Simone Guerri –. L’anno scorso è andata bene, anche grazie alle temperature che ci hanno dato una mano, e ci siamo trovati perfettamente nella struttura ricettiva utilizzata, vicino Siena. Speriamo che il caldo non sia un problema". L’idea è quella di partire nella prima metà di luglio con l’organico se non al completo, "al 90 per cento". "Partiamo da una base solida e le operazioni principali vogliamo portarle subito a termine –. Non è vero che le ‘occasioni’ arrivano alla fine del mercato: magari trovi giocatori di C, ma scontenti o non allenati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La conferma. Il ritiro estivo ancora al Bertoni: "Anno scorso ok»

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