Il Siena Fc ha deciso di confermare Gill Voria come allenatore della squadra, rinnovandogli il contratto. La notizia è stata comunicata subito dopo che la squadra ha raggiunto matematicamente la qualificazione ai playoff. La decisione è arrivata in modo ufficiale e immediato, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui termini del nuovo accordo. La squadra proseguirà la stagione guidata dal tecnico confermato.

Gill Voria (foto) sarà ancora l’allenatore della Robur. L’indomani la conquista matematica dei play off è arrivata l’ufficialità del rinnovo del contratto del mister. Una notizia particolarmente attesa dalla piazza: Voria, cuore bianconero, uomo che Siena ha sempre apprezzato e stimato, da quando è approdato in panchina, a suon di prestazioni e risultati è riuscito a riscrivere il destino del campionato e riportare entusiasmo nell’ambiente. Ha preso la squadra in un momento complicatissimo e, con grande equilibrio e ottime capacità professionali e umane, l’ha fatta rifiorire, dando fiducia a tutti i suoi ragazzi e lasciando sempre loro i meriti di quella che si può definire un’impresa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Siena Fc scommette ancora su Voria. La società gli ha rinnovato il contratto

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Voria: "Nei primi 30’ il Siena migliore. Bravi i ragazzi a riprendersi la partita"Uno dei principali obiettivi di Gill Voria è, insieme alla squadra, "riportare gente allo stadio, riportare entusiasmo allo stadio".