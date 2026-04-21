Il Siena Fc scommette ancora su Voria La società gli ha rinnovato il contratto
Il Siena Fc ha deciso di confermare Gill Voria come allenatore della squadra, rinnovandogli il contratto. La notizia è stata comunicata subito dopo che la squadra ha raggiunto matematicamente la qualificazione ai playoff. La decisione è arrivata in modo ufficiale e immediato, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui termini del nuovo accordo. La squadra proseguirà la stagione guidata dal tecnico confermato.
Gill Voria (foto) sarà ancora l’allenatore della Robur. L’indomani la conquista matematica dei play off è arrivata l’ufficialità del rinnovo del contratto del mister. Una notizia particolarmente attesa dalla piazza: Voria, cuore bianconero, uomo che Siena ha sempre apprezzato e stimato, da quando è approdato in panchina, a suon di prestazioni e risultati è riuscito a riscrivere il destino del campionato e riportare entusiasmo nell’ambiente. Ha preso la squadra in un momento complicatissimo e, con grande equilibrio e ottime capacità professionali e umane, l’ha fatta rifiorire, dando fiducia a tutti i suoi ragazzi e lasciando sempre loro i meriti di quella che si può definire un’impresa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Voria: "Nei primi 30’ il Siena migliore. Bravi i ragazzi a riprendersi la partita"Uno dei principali obiettivi di Gill Voria è, insieme alla squadra, "riportare gente allo stadio, riportare entusiasmo allo stadio".