Dopo circa nove mesi di indagini, è stato identificato il presunto mandante dell’attentato avvenuto sotto casa del giornalista di Report a Torvaianica, nel comune di Pomezia. Le indagini hanno analizzato le azioni di Lavitola e di un suo complice, ritenuti coinvolti prima dell’evento. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui motivi dell’attentato. La procura ha proseguito con le verifiche per chiarire i responsabili e le eventuali responsabilità.

Ci sono voluti quasi nove mesi per individuare il presunto mandante dell' attentato sotto casa del giornalista di Report Sigfrido Ranucci a Torvaianica, nel Comune di Pomezia. Valter Lavitola, ora indagato per strage aggravata dal metodo mafioso, prima di finire nel mirino della magistratura e dei carabinieri del Nucleo Investigativo e i colleghi del Gruppo Frascati, nel corso dei mesi, secondo gli investigatori, avrebbe commesso alcuni «errori». Uno fra tutti, la scelta di presentarsi sotto casa di Ranucci un mese prima dell'attentato, precisamente il settembre 2025, per effettuare un sopralluogo insieme a Gomes Clesio Tavares, di 47 anni, del Camerun. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gli "errori" di Lavitola e del complice prima dell'attentato a Ranucci

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