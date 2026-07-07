Attentato a Ranucci le carte dell’inchiesta su Lavitola L’accusa di strage il sopralluogo prima della bomba | Perché poteva essere devastante

Prima dell'esplosione, è stato effettuato un sopralluogo che evidenziava il rischio di danni gravi. L'inchiesta su un attentato a un esponente politico descrive come si siano compiuti atti che potevano mettere in pericolo la pubblica incolumità, con l'installazione di un ordigno esplosivo contenente gelatina da cava. La deflagrazione, non avvenuta per caso, avrebbe potuto essere ancora più devastante.

«Compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità posizionando un ordigno esplosivo contenente c.d. “gelatina da cava” (.) la cui deflagrazione non verificatasi per caso fortuito avrebbe potuto determinare conseguenze ulteriormente devastanti». È con queste parole, contenute nel decreto di perquisizione, visionato da Open, della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che i magistrati mettono nero su bianco perché l’attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci sia stato catalogato come una tentata strage e non come un semplice atto intimidatorio. Il sostituto procuratore Edoardo De Santis ha iscritto nel registro degli indagati l’ex direttore dell’ Avanti Valter Lavitola con la pesante accusa di essere il mandante di un piano criminale, condotto peraltro con l’aggravante delle modalità mafiose. 🔗 Leggi su Open.online

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