Un bambino di 5 anni è stato colpito da un gioco caduto dall'area giochi dell’hotel Blu Paradise sul lungomare di San Mauro Mare, alle 14:45 di ieri. Il bambino, in vacanza con i genitori, stava giocando dopo pranzo quando il gioco è caduto, causando preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di salute del bambino o sulle cause dell’incidente.

Grande paura e preoccupazione a San Mauro Mare ieri alle 14,45 nell’area giochi dell’hotel Blu Paradise sul lungomare, al confine con Savignano Mare. Un bimbo di 5 anni di Imola in vacanza con i genitori stava giocando dopo pranzo. All’improvviso si è tirato addosso un grosso gioco che lo ha colpito al volto. Il piccolino ha iniziato a urlare e subito è scattato l’allarme. Il bimbo è sempre rimasto vigile, parlava, ma bisognava portarlo subito all’ospedale. Sono partiti una ambulanza da Cesenatico e l’elisoccorso che è atterrato nel Parco Mare Blu e il personale medico ha avvisato la polizia locale perché avevano bisogno di essere accompagnati in hotel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli cade addosso un gioco al parco: bimbo di 5 anni al Bufalini

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Avventura al parco giochi al coperto con Alice

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