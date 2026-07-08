Un gioco installato in un’area giochi di un hotel sul lungomare si è ribaltato ieri pomeriggio alle 14.45. Un bambino di cinque anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica dell’incidente né sulle condizioni di salute del minore.

Grande paura e preoccupazione a San Mauro Mare ieri pomeriggio alle 14.45 nell’area giochi dell’hotel Blu Paradise sul lungomare Ruggero Pascoli al confine con Savignano Mare. Un bimbo di 5 anni, residente a Imola, e in vacanza a San Mauro Mare con i genitori stava giocando dopo avere pranzato. All’improvviso si è tirato addosso un grosso gioco che lo ha colpito al volto. Il piccolino ha iniziato a urlare e subito è scattato l’allarme di richiesta di aiuto e soccorso. Il bimbo è sempre rimasto vigile, parlava, ma bisognava portarlo subito in ospedale. Sono partiti una ambulanza da Cesenatico e l’ elisoccorso che è atterrato nel Parco Mare Blu e il personale medico ha avvisato la Polizia locale perchè avevano bisogno di essere accompagnati presso l’hotel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si ribalta un gioco addosso, bimbo di 5 anni in ospedale

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