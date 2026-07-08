Il Dott. Giuseppe Leotta è stato nominato nuovo Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli. Si è insediato ufficialmente, succedendo al suo predecessore. La nomina è stata comunicata dalle autorità competenti. Leotta assume l’incarico con l’obiettivo di dirigere le attività giudiziarie militari presso il tribunale di Napoli. La sua designazione avviene in un contesto di rinnovo delle figure di vertice degli uffici giudiziari militari.

Napoli – Si è insediato il Dott. Giuseppe Leotta, nuovo Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, e succede al Dott. Giovanni Barone. Il Dott. Leotta proviene dalla Corte Militare di Appello in Roma, dove ha svolto le funzioni di Consigliere. In precedenza è stato Sostituto Procuratore Militare presso la Procura Militare di Roma, maturando una significativa esperienza nell’esercizio delle funzioni requirenti. Il suo percorso professionale è caratterizzato da un profilo di elevata professionalità istituzionale. È componente del Comitato scientifico del Consiglio della Magistratura Militare e svolge altresì le funzioni di Giudice Tributario quale Presidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Giuseppe Leotta è il nuovo Procuratore Militare della Repubblica

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