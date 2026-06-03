Nella serata di ieri, martedì 2 giugno 2026, su Rai1 80 Anni dal Referendum – I Volti della Repubblica interessa 2.480.000 spettatori pari al 16.2% di share dalle 21:23 alle 23:45. Su Canale5 Un Nuovo Inizio conquista 2.052.000 spettatori con uno share del 14.8% dalle 21:56 alle 23:58. Su Rai2 Formidabile Discoring Forever intrattiene 662.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Chief of Station – Verità a tutti i costi incolla davanti al video 974.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena segna 728.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 595.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.319.000 spettatori e il 9. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 2 Giugno 2026. Vince lo speciale sugli 80 Anni della Repubblica (16.2%), Un Nuovo Inizio al 14.8%. Boom per la Parata Militare (44.1%)

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