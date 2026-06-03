ASCOLTI TV 2 GIUGNO 2026 | I VOLTI DELLA REPUBBLICA UN NUOVO INIZIO DIMARTEDÌ LA PARATA MILITARE

Da bubinoblog 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La parata militare del 2 giugno è stata seguita da circa 4 milioni di spettatori, con uno share del 25%. La cerimonia, trasmessa in diretta, ha mostrato le forze armate schierate lungo le vie principali e momenti di spettacolo con musica e sfilate. La trasmissione ha coinvolto anche programmi speciali dedicati alla Festa della Repubblica, che hanno registrato ascolti tra il 20% e il 30%.

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