ASCOLTI TV 2 GIUGNO 2026 | I VOLTI DELLA REPUBBLICA UN NUOVO INIZIO DIMARTEDÌ LA PARATA MILITARE
La parata militare del 2 giugno è stata seguita da circa 4 milioni di spettatori, con uno share del 25%. La cerimonia, trasmessa in diretta, ha mostrato le forze armate schierate lungo le vie principali e momenti di spettacolo con musica e sfilate. La trasmissione ha coinvolto anche programmi speciali dedicati alla Festa della Repubblica, che hanno registrato ascolti tra il 20% e il 30%.
ASCOLTI TV 2 GIUGNO 2026 • MARTEDI •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Parata Militare Festa della Repubblica – x Storie Italiane – x Camper Osteria Italia – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona Special – x La Volta Buona Special – v. netto Tg1 – x Pres. Vita in Diretta Festivo – x Vita in Diretta Festivo – x La Repubblica che Verrà – x La Repubblica che Verrà – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x I Volti della Repubblica – x TC – x G – x O – x I Volti delle Repubblica – x Porta a Porta – x Un Passo dal Cielo 7 – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News... 🔗 Leggi su Bubinoblog
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