Giuseppe Conte prova a sfilare i cattodem a Elly Schlein
Giuseppe Conte ha cercato di coinvolgere i cattolici, che rappresentano una presenza marginale, nel suo tentativo di influenzare le primarie. Durante un incontro, ha cercato di allontanare i voti di questa parte dell’elettorato dalla candidata Elly Schlein. I cattolici, pur avendo un ruolo limitato, sono ritenuti strategici sia nelle elezioni che nelle primarie.
Saranno anche una presenza marginale, i cattolici. E però i loro voti non sono da buttare. Né alle elezioni, né alle primarie. E così un incontro fin lì per addetti ai lavori, promosso da realtà e movimenti cattolici, “Ridare voce alla democrazia”, in programma all’Istituto Sturzo (non proprio una location pop), nel centro di Roma, in un pomeriggio torrido, è diventato un altro capitolo nella gara Conte-Schlein. Va detto che il primo a cogliere al volo l’occasione è stato il leader M5s, che già alla vigilia aveva confermato la presenza. Arrivato dopo circa un’ora dall’inizio, si è assicurato un ingresso che non si poteva non notare. Ha ascoltato, annuito, preso mentalmente appunti, godendosi la ribalta silenziosa di essere l’unico leader presente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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