Elly Schlein si trova attualmente in Canada, dopo aver partecipato a un evento a Barcellona. Oggi e domani sarà a Toronto per prendere parte al Global Progress Action Summit, organizzato dal premier locale, considerato una figura di rilievo nel mondo progressista. La visita fa seguito a una serie di impegni internazionali della politica italiana, che mira a rafforzare i contatti con realtà estere e partecipare a incontri di settore.

Dopo Barcellona, Toronto. Oggi e domani, infatti, Elly Schlein sarà nella città canadese per il Global Progress Action Summit, organizzato dal premier Mark Carney, nuova stella della galassia progressista. Un viaggio che si inserisce, come quello di Barcellona del 17 e 18 aprile per il Global Progressive Mobilisation ideato da Pedro Sanchez, in un’operazione che la segretaria del Pd sta facendo ormai da alcuni mesi: tessere rapporti internazionali con i leader del campo progressista, di fatto auto-legittimandosi come interlocutrice dei progressisti italiani, farsi conoscere, in generale, sulla scena mondiale. Obiettivi utili per dimostrare...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein in Canada: la mossa della disperazione contro Giuseppe Conte

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