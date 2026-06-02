giuseppe conte la trappola per tagliare fuori elly schlein

Il testo riporta che la trappola per escludere Elly Schlein dal partito si avvicina e che chi ha più esperienza nel Pd è già in grado di riconoscerla. La strategia si concretizzerà con l’insediamento di una nuova figura, anche se i dettagli specifici non vengono menzionati. La notizia si concentra sulla percezione di una manovra politica in fase di definizione, senza indicare le tempistiche precise o i soggetti coinvolti.

La trappola si avvicina e chi nel Pd ha più esperienza già la vede. Arriverà quando si insedierà il tavolo delle regole, la commissione con rappresentanti di tutti i partiti del centrosinistra per stabilire, nei dettagli, i meccanismi della competizione ai gazebo, quella con cui si sceglierà il candidato premier. Se, infatti, passa lo Stabilicum, la nuova legge elettorale del centrodestra, sarà obbligatorio indicare, prima del voto, il presidente del Consiglio a cui si propone venga affidato l’incarico. E anche i più restii tra i dem alla pratica dei gazebo, si stanno rassegnando all’idea che altri modi non ce ne sono. O meglio: l’unico altro modo possibile un tavolo tra leader- è persino peggiore per Elly Schlein, visto che i veti degli uni rispetto agli altri costringerebbero alla scelta di un “terzo” nome. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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