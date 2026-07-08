La showgirl ha condiviso di essere molto stanca durante le vacanze con il figlio di pochi anni. Ha spiegato che il bambino è molto attivo e non si ferma mai, rendendo difficile il riposo anche lontano da casa. La fatica si manifesta in modo evidente, con la presenza di un bambino che richiede costante attenzione e energia. La madre si mostra senza filtri nel descrivere questa parte della maternità.

La showgirl parla del figlio Kian, definito iperattivo e molto impegnativo anche in vacanza Giulia Salemi si mostra senza filtri e racconta un lato molto concreto della maternità: la stanchezza mentre è in vacanza con il figlio Kian. L'influencer descrive il piccolo, nato dalla relazione con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Giulia Salemi racconta la fatica da mamma in vacanza con il figlio Kian: "E' iperattivo, non si stanca mai"

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