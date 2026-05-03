Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi i Prelemi intervengono per smentire | le foto con il figlio Kian

Recentemente sono cirpite voci di crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, alimentate da alcune indiscrezioni sparse sui social. Tuttavia, i due hanno pubblicato un messaggio su Instagram per smentire queste voci, allegando anche alcune foto con il figlio Kian. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito riguardo alla loro situazione personale o alle motivazioni dietro le indiscrezioni.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono intervenuti su Instagram per smentire le voci di crisi, circolate sui social e sul web negli ultimi tempi. Nessuna difficoltà nel rapporto dei Prelemi che, al contrario, si mostrano insieme al figlio Kian.🔗 Leggi su Fanpage.it

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